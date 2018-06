Scandinavian Star: Styrket mistanke om svindel bag dødsbrand

NORDJYLLAND: Efterladte til ofrene for branden på Scandinavian Star 7. april 1990 har fremskaffet nye oplysninger og båndoptagelser af vidneudsagn. Med blandt andet dem i hånden kræver de, at branden, der kostede 159 menneskeliv, bliver efterforsket med fokus på forsikringssvindel som motiv for branden. Deres krav bakkes op af en dansk politiefterforsker.

Det skriver avisen Danmark

De efterladte supplerer deres krav med en politianmeldelse af ni personer fra kredsen af ejere, besætningsmedlemmer og forsikringsfolk, primært for at planlægge forsikringssvindel med mordbrand som konsekvens.

De nye oplysninger omfatter et dokument, der viser, at skibet kun var forsikret til og med branddagen. Det betyder, at hvis nogle havde ondt i sinde og ville redde sig en stor forsikringssum, var brandnatten sidste chance.

Desuden fremlægger de nu en hengemt politianmeldelse, der understøtter tidligere pressehistorier om, at et søsterskib, Dana Regina, blev afvist, da det tilbød at komme til assistance. Dana Regina, der befandt sig 100-150 meter fra den brændende færge, havde uddannede brandfolk og røgdykkere i sin besætning.

- Vi har så meget dokumentationsmateriale, der peger på forsikringssvindel som et motiv til at sætte ild til Scandinavian Star, men det spor er aldrig blevet efterforsket. Forsikringsdokumentet, der viser, at 7. april var sidste chance for at få forsikringspenge ud af skibet, støtter mistanken om forsikringssvindel som motiv til mordbranden, siger Mike Axdal til avisen Danmark.

Han er overlevende fra branden, hvor han mistede sin far og bror til flammerne. Han har lige siden stået i spidsen for støtteforeningen for Scandinavian Stars ofre og efterladte. Det er ham og hans familie, der har indgivet politianmeldelsen.

Forsikringsmægler indrømmer angiveligt

I maj i år har han haft kontakt med folk med forbindelse til forsikringsmægler, Preben Rueda Martin, tidligere Pedersen, der er en af de politianmeldte, og som stod for formidlingen af kaskoforsikringen. I optagede telefonsamtaler, som avisen Danmark også er i besiddelse af, leverer de belastende oplysninger om forsikringsmægleren, som angiveligt leverer udsagn med karakter af indrømmelse.

- Jeg siger til ham, at mange uskyldige liv gik tabt, hvorefter han siger: "Det var slet ikke meningen."

Sådan refererer en af dem en samtale, vedkommende har haft med forsikringsmægleren. Der bliver angiveligt også spurgt til tidligere forlydender om, at filippinske besætningsmedlemmer satte ild til skibet for at forsikringssummen på 24 millioner dollars kunne komme til udbetaling. Hertil lyder svaret, hævdes det, at så måtte man "finde nogle billige filippinere, der var ligeglade med alt og alle."

Preben Rueda Martin, der er bosat i Malaga, afviser pure beskyldningerne over for avisen Danmark.

- Jeg har ikke sagt sådan og har slet ingen kendskab til den samtale, siger han.

De efterladte til brandens ofre er pikerede over, at forsikringssvindel som motiv aldrig er blevet efterforsket. Det genkender Preben Rueda Martin, i hvert fald for sit eget vedkommende.

- Ikke én gang i de 28 år, der er gået, er jeg blevet kontaktet af danske myndigheder eller af politiet. Det undrer mig faktisk, for det er mig, der har haft alle forsikringspapirerne, siger han til avisen Danmark.

Få dage efter branden delte Danmark, Norge og Sverige ansvaret op mellem sig på en måde, så efterforskningen af selve branden var nordmændenes anliggende, udredning af ejer- og forsikringsforhold var danskernes. Nordmændene har siden afvist at gå ind i forsikringsmotivet, da det var et dansk anliggende, og danskerne har henvist til, at opklaringen af branden var et norsk anliggende.

De efterladtes kritik deles af Thomas Vesth, som er en del af den centrale efterforskningsenhed hos Midt- og Vestsjællands Politi i Roskilde. Som privatperson har han meldt sig ind støtteforeningen for ofre og efterladte efter branden på Scandinavian Star.

- Man kan ikke kritisere efterforskningen, for der har ikke været nogen. Med det, der er sket, eller rettere ikke er sket, står det indtryk tilbage, at havde efterforskningen af Scandinavian Star sagen været en eksamensopgave på politiskolen, ville den have givet dumpekarakter. Hvis ikke man med de nyeste oplysninger og de båndede samtaler mener, at der er et mistankegrundlag, er det fordi, man ikke vil, siger han til avisen Danmark.