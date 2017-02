MARBELLA: Hobro IK må normalt nøjes med at dyste mod ydmyge modstandere, men torsdag prøvede holdet kræfter mod mægtige Dynamo Kiev i spanske Marbella, hvor begge hold lige nu er på træningslejr.

Kiev vandt kampen 2-1, men Hobro holdt stand i 82 minutter.

- De havde mere travlt med at pleje bolden end forsøge at lave mål. Så det er træls at indkasserede to mål i en kamp, hvor de ikke producerer chancer, sagde Mads Schäfer, der scorede Hobro’s mål direkte på hjørnespark i dommerens tillægstid.

- Vi tager i hvert fald det med fra kampen, at vi gode, når vi ikke har bolden. Selv mod et godt hold som Dynamo Kiev formår vi at lukke rummene ned, så de stort set intet kommer til.

- Vi havde også mulighederne for at gøre ondt på dem, for flere gange fangede vi bolden i gode positioner, men vores fremadrettede spil hang ikke godt nok sammen, så det skal vi arbejde med.