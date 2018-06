Schöne: En skuffelse, hvis vi ikke går videre

FODBOLD: Den danske VM-skæbne bliver afgjort tirsdag, hvor et enkelt point i opgøret mod Frankrig med sikkerhed sender danskerne videre til ottendedelsfinalerne.

Og videre avancement er minimumskravet for det danske hold, mener midtbanespilleren Lasse Schöne.

- Det vil være en skuffelse, hvis vi ikke går videre. Det kan godt være, at vi ikke har ramt vores topniveau under VM, men jeg synes, at vi over en længere periode har vist, at det her hold har så meget kvalitet, at det ikke vil være godt nok, hvis vi ikke går videre, siger Lasse Schöne.

Selv med et dansk nederlag mod Frankrig, kan Danmark avancere til ottendedelsfinalerne, hvis Peru tager point fra Australien i deres indbyrdes kamp.

- Jeg ved godt, at Peru har nul point, men jeg synes, de har været et frisk pust ved VM. De har spillet godt, og jeg håber selvfølgelig, de tager point mod Australien, men vi har ingen indflydelse på det, så vi skal bruge alt energi på vores egen kamp, siger Lasse Schöne.