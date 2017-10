Schlie kæmper for sin plads

FODBOLD: Midtbanespilleren Mathias Schlie har været inde og ude af Vendsyssels startopstilling gennem sin seneste tid i klubben. Han vendte i 2016 hjem til Vendsyssel FF, hvor han tidligere har spillet både ungdoms- og seniorfodbold. Det gjorde han efter et skifte fra Hobro IK.

Senest spillede han 90 minutter mod Brabrand. Men den kamp gav ikke noget godt til hans forhåbninger om genvalg. Det blev nemlig til et meget skuffende nederlag til et af ligaens bundhold. Nu håber han på at vise sit værd mod Skive.

- Det er ærgerligt, at vi taber, når jeg så spiller. Det går jo ud over, hvordan trænerne stiller holdet efterfølgende, lyder det fra den tidligere Hobro-spiller.

Ifølge Schlie er det dog ingen skam at blive sendt ud på bænken på det nuværende Vendsyssel-hold.

- Konkurrencen er stor. Der er mange valgmuligheder. Der er jo Kasper Povlsen, som så er ude, Mikkel Frankoch og Moses Opondo. Senest kom Jeppe Illum også ind på en af de positioner. Det er, hvad der sker, når vi har svingende resultater, slutter Mathias Schlie.

1. divisionskampen mellem Vendsyssel og Skive spilles klokken 14.30 på Nord Energi Arena i Hjørring.