Schmeichel: Vi fortjente at vinde

FODBOLD: Kasper Schmeichel reddede et straffespark i den forlængede spilletid og to i straffesparkskonkurrencen, men den danske keeper kunne ikke forhindre et dansk VM-exit.

Da Kroatiens Ivan Rakitic scorede til 3-2 som sidste skytte, var nederlaget nemlig en realitet. Men Danmark havde fortjent bedre, mener Schmeichel.

- Det hele er lidt noget lort lige nu. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, siger den danske målmand til DR.

- Vi har lagt så meget i det og får ingenting ud af det. Jeg synes, vi havde fortjent at vinde, også i ordinær spilletid. Vi havde de bedste chancer, og jeg synes, vi var klart bedre, siger Kasper Schmeichel.

Danmark var godt med i store dele af kampen og dominerede også i perioder. Derfor bliver det også sværere at komme over, mener den danske keeper.

- Det gør vi nok ikke lige nu. Der går nok et stykke tid. Men sådan er fodbold, siger Kasper Schmeichel.

Danmark slutter VM med en sejr, to uafgjorte og et nederlag i straffesparkskonkurrence.

/ritzau/