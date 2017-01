MIDDLESBROUGH: Kasper Schmeichel og Leicester hænger fortsat i den tunge ende af Premier League.

Efter 1-0-sejren 31. december over West Ham var det engelske mesterhold mandag på besøg hos Middlesbrough, og her endte det 0-0.

Leicester ligger dermed nummer 15 i Premier League med 20 point for 19 kampe, mens Middlesbrough følger efter med 18 point.

Kampen var generelt en halvtrist affære. Der var chancer i begge ender, men afslutningerne manglede kvalitet. Leicester kunne ikke holde presset fra det første kvarter, og specielt Middlesbrough viste offensive mangler.

Hjemmeholdet var uden danske Viktor Fischer, der stadig er ude med en knæskade.

Hos gæsterne var Kasper Schmeichel med, og meget tyder på, at han bliver i klubben, efter at manager Claudio Ranieri for få dage siden slog fast, at danskeren ikke er til salg.

Schmeichel kunne i øvrigt glæde sig over, at han holdt målet rent for femte gang i sæsonen.

Leicester måtte undvære angriberne James Vardy og Islam Slimani, der var ude med henholdsvis karantæne og sygdom.

Dermed kommer Slimani ikke i kamp for Leicester i nærmeste fremtid, da han er en del af Algeriets trup ved African Nations Cup.

Turneringen spilles fra 14. januar til 5. februar, og her er Leicester hårdt ramt, da også Riyad Mahrez, Daniel Amartey og Jeff Schlupp deltager i turneringen.

Første halvleg af mandagens opgør var uden de store chancer. Leicester pressede på fra kampens indledning, men det løb ud i ingenting.

Efter pausen øgede hjemmeholdet presset mod Schmeichels mål, mens Leicester omvendt havde svært ved at mobilisere et tilsvarende pres før til allersidst.

Hjemmeholdet var bedst mod mestrene, som har haft en vanskelig sæson, og som kun få gange i anden halvleg bed fra sig.

Kampens største chance tilfaldt Gaston Ramirez i det 85. minut, da uruguayaneren trykkede af fra tæt hold.

Afslutningen gik dog forbi Schmeichels mål, og da de fem minutters tillægstid heller ikke bød på scoringer, endte det målløst.

/ritzau/