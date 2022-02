Historisk tale: Tyskland vil investere over to procent af bnp i forsvar

BERLIN:Tyskland vil øge forsvarsbudgettet markant og investere "mere end" to procent af sit bruttonationalprodukt årligt i forsvaret.

Det siger forbundskansler Olaf Scholz under en tale til et ekstraordinært møde i Forbundsdagen om Ukraine søndag formiddag.

- Vi må investere mere i vores lands sikkerhed for at beskytte vores frihed og demokrati, siger han og tilføjer, at regeringen har besluttet at tilføre 100 milliarder euro fra 2022-budgettet til militære investeringer.

Det svarer til cirka 744 milliarder danske kroner.

- Vi vil fra nu af - år efter år - investere mere end to procent af bnp i vores forsvar, siger Scholz.

Ifølge Verdensbanken brugte Tyskland 1,4 procent af bnp på sit forsvar i 2020.

Det tyske forsvar har brug for ekstra kræfter i lyset af den russiske invasion på Ukraine, lyder det fra Scholz.

- Vi oplever et vendepunkt, siger Scholz ifølge dpa.

- Det vil sige: Verden vil i fremtiden ikke være den samme, som den var førhen.

USA har længe haft et ønske om, at Nato-allierede bruger mindst to procent af bnp på forsvarsbudgettet.

Tysklands forsvarspolitik har imidlertid været præget af en tilbageholdende tilgang på grund af landets historie med konflikter i det 20. århundrede.

Søndagens melding er blot det seneste markante ryk efter Ukraines invasion.

Lørdag aften meddelte regeringen, at man ville skifte væk fra en årelang politik mod våbeneksport til krigszoner og sende både Stinger-missiler og panserværnsvåben til Ukraine.

Scholz siger i øvrigt, at sanktionspakken, som EU har meddelt, er den hidtil hårdeste af slagsen.

Der kan også komme yderligere vestlige sanktioner, lyder det videre fra ham.

Bnp, bruttonationalprodukt, er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

/ritzau/Reuters