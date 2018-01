Schulz: SPD skal vælge mellem Merkel eller nyvalg

På en ekstraordinær partikongres, hvor Tysklands socialdemokrater i SPD skal give tage stilling til at fortsætte koalitionsforhandlinger med Angela Merkels konservative union, er Martin Schulz på en vanskelig opgave.

SPD-formanden skal forsøge at overbevise sine partifæller om fornuften i endnu engang at danne regering med CDU/CSU oven på en syngende vælgerlussing ved valget til Forbundsdagen sidste efterår.

Partiets beslutning drejer sig om ét spørgsmål: koalitionsforhandlinger eller et nyt valg. Det siger Schulz til de cirka 600 delegerede i Bonn.

- Nyvalg er ikke den rette vej, understreger han.

Hvis SPD sammen med Merkel danner den såkaldt "store koalition", får partiet en ny chance for at drive neoliberalismen tilbage i EU, hævder Schulz på kongressen i Bonn.

Men de socialdemokratiske delegerede er langtfra enige.

Partiet er fanget i "en enorm tillidskrise", siger lederen af SPD's ungdomsafdeling, Kevin Kuehnert.

Kuehnert er blandt de største kritikere af den skitse, som det tidligere på måneden lykkedes SPD og CSU/CDU at blive enige om.

Ifølge Reuters, som har set skitsen, bøjer socialdemokraterne sig blandt andet på arbejdsmarkeds-, sundheds- og indvandringsområdet.

Hvis SPD mandag stemmer nej til at gå videre med koalitionsforhandlingerne, forlænger det den politiske baglås, som Tyskland har befundet sig i de seneste fire måneder.

Tyskerne har ventet usædvanligt længe på en ny regering.

Det skyldes blandt andet, at SPD oven på valget afviste at fortsætte regeringssamarbejdet med Merkel.

Men partiet ændrede holdning, da det stod klart, at en fortsat stor koalition var eneste mulighed for at danne en regering.

Hvis det ikke lykkes for Schulz at sikre opbakning til koalitionen, står Merkel med et vanskeligt valg.

Enten kan hun danne en ustabil mindretalsregering - som hun ikke ønsker - eller også kan hun udskrive valg.

Angela Merkels skæbne hviler efter over et årti som forbundskansler med andre ord i SPD's hænder.

Hun har derfor opfordret de delegerede til at træffe en "ansvarlig beslutning" på vegne af Tyskland og Europa, som AFP skriver.

- Verden venter ikke på os, har hun advaret.

/ritzau/dpa