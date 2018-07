Schweizisk modstand til Aalborg Håndbold i EHF Cuppen

HÅNDBOLD: Der er nu blevet trukket lod til anden kvalifikationsrunde i næste sæsons EHF Cup i håndbold.

Aalborg Håndbold kan se frem til at skulle spille mod schweiziske Pfadi Winterthur. Direktør i Aalborg Håndbold Jan Larsen er tilfreds med lodtrækningen.

- Det er en fin lodtrækning. Vi kunne sagtens have fået en nemmere modstander, men det er et hold, vi skal kunne slå. Og set ud fra et økonomisk synspunkt er det også en rigtig god lodtrækning for os, siger Jan Larsen.