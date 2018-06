Se alle billederne: Guldpiger blev kølet af i springvandet

HJØRRING: Efter et flot punktum i sæsonen med en 4-1 sejr over Brøndby søndag, var det tid til fejring for Fortuna Hjørrings spillere.

Guldvinderne ankom standsmæssigt i Krummes tog for at modtage hyldesten på Springvandspladsen i Hjørring.

Og selvfølgelig måtte pigerne en tur i springvandet til stor fornøjelse for Hjørrings borgmester, Arne Boelt.

Efter det svalende bad inviterede han spillere, trænere og de øvrige omkring holdet til en omgang pandekager på rådhuset, hvor der var pæne ord til spillerne om, hvilken betydning det flotte resultat har for byen.