Se billederne: Regnfuld fredag - nye skybrud lørdag

NORDJYLLAND: Fredag aften ved 19.30-tiden kunne DMI afblæse et varsel om ikke bare kraftig regn men også risiko for skybrud, som indtil da havde været gældende for Aalborg, Jammerbugt, Vendsyssel og Læsø.

Det var med andre ord en regnfuld fredag i det nordjyske. Det afholdt dog ikke fotograf Kurt Bering for at begive sig ud med kameraet i Sæby, hvor folk løb mellem bygninger, biler og andre form for ly, da det stod værst til.

Lørdag vil atter byde på regn, og DMI varsler kraftig regn og risiko for skybrud i Thy, Mors, Jammerbugt og Vesthimmerland. Det gælder fra lørdag morgen klokken fem og frem til middag.