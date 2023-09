Se billeder: Aalborg festede for vildt til ANRs kæmpe fødselsdagsfest

ANR startede op for 40 år siden som en lille, lokal radiostation i Huset i Hasserisgade. Siden har radiokanalen fået seriøs vokseværk og gennem fire årtier har lyden samlet aalborgenserne.

Det gør den også her til aften til en kæmpestor koncert i Karolinelund. Med et stjernespækket program med nogle af de bedste DJ's, viste aalborgenserne, at de nok er landets bedste til at feste.

For der blev gået til den med dans, musik og godt humør. Her kan du se billederne fra den store, gratis koncert i Karolinelund.

ANR fejrede fødselsdag for fuld musik