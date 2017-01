AALBORG: Går man rundt en halvtåget januar lørdag eller søndag og ved ikke rigtig helt, om man orker at slippe det dårlige humør, er der måske en gratis omgang humørpille at sluge, hvis man - uanset alder - lister sig ind i Aalborg Kongres & Kultur Center og lytter. Eller kigger. Og oplever.

For her er ungdommen til stede. I kærlige omfavnelser, i gang med at underholde, i gang med at få sig en lille lur eller på vej til næste koncert.

Ikke færre end 200 bands og ikke færre end 2000 forventningsfulde unge og ældre har nemlig indtaget kulturcenteret fra fredag til søndag med instrumenter, dans og sang - og med masser af gå-på-mod.

Der er et væld af scener, og der er gang i dem alle næsten hele tiden.

Men næste år bliver Ungdomsringens Musikfestival ikke som de øvrige år.

Flytter til Nordkraft

Næste år forlader Ungdomsringen nemlig Aalborg Kongres & Kultur Center. Festivalen flytter til Nordkraft.

- Det er hovedsagligt af økonomiske årsager, vi flytter ned i byen, siger en af kræfterne bag Ungdomsringens Musikfestival, Rolf Bekker, leder af Station 10 under Ungdomsskolen og regionsformand i Ungdomsringen i Nordjylland.

- Men vi gør det også, fordi Nordkraft kan byde på noget andet. Vi får et andet mix med publikum, der træder ind ad døren for måske at komme ind til klatrevæggen eller andet, og vi kan samarbejde med blandt andre DGI. Det bliver spændende, men det bliver også en udfordring for os, siger Rolf Bekker.