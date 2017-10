Se billederne: Simon Jul er ude af Vild med dans

DANMARK: Otte par stod klar på dansegulvet fredag aften til at vise deres evner i rumba, cha-cha-cha og jive, da det femte liveshow i denne sæsons "Vild med dans" rullede over skærmen.

Aftenens dans blev dog den sidste for komikeren Simon Jul og danseren Claudia Rex.

Foto: /ritzau/Flindt Mogens

Parret endte i omdans mod svømmer Mie Ø. Nielsen og danser Mads Vad, som seerne med deres stemmer valgte at sende videre til næste uges program.

Dermed måtte Simon Jul og Claudia Rex tage afsked med det populære danseshow og alle dansekonkurrenterne.

Foto: /ritzau/Flindt Mogens

Stor ros var der fredag aften især til skuespillerinden Iben Hjejle, som uge efter uge har modtaget mange pæne ord fra dommerne.

- Iben, du kræver især et bifald, for dine bevægelser går fra det yderste fingerled og ned til storetåen. Du står aldrig stille. Du er fuldstændig fremragende. I danser uovertruffen - sikke et par, lød det fra dommer Nikolaj Hübbe til parret.

Næste fredag bliver feltet skåret yderligere ned, når syv par bliver til seks. Showet sendes direkte på TV2 klokken 20.00.

/ritzau/FOKUS

Foto: /ritzau/Flindt Mogens