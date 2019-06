Se billederne: AaB fik smæk af oldboys landshold i jubilæumskamp i Nibe

NIBE: Adskillige hundrede tilskuere havde fundet vej til Nibe Stadion, da klubben i aftes kunne fejre 100-års jubilæum med en gang fodboldnostalgi, da oldboys landsholdet kom forbi for at spille mod forskellige spillere fra AaB’s mesterhold gennem tiderne. Der var således spillere fra holdene i 1995, 1999, 2008 og 2014.

Kampen måtte på grund af et voldsomt regnvejr udsættes et kvarters tid, før de gamle koryfæer kom på banen. Kampen endte med en klar 6-0 sejr til oldboys landsholdet, der stillede med profiler som John Sivebæk, Stig Tøfting, Per Krøldrup, Thomas Augustinussen og Jesper Christiansen på mål.

De fik opbakning fra flere yngre profiler som Peter Graulund, Martin Albrechtsen og Kim Daugaard.

To kampe med 50 års mellemrum

En helt speciel spiller kom også på banen i kampens sidste minutter. Det var den tidligere AaB-målmand Karsten Simensen, der for 50 år siden stod for AaB i en lignende jubilæumskamp ved Nibe Boldklubs 50 års jubilæum. Karsten Simensen har således været med til at fejre både 50 og 100 års jubilæet i Nibe Boldklub og endda været aktiv i begge jubilæumskampe. Han holdt i øvrigt AaB-målet rent i sine minutter på banen.

AaB-holdet var med spillere fra alle mesterhold. I spidsen var trænerlegenden Poul Erik Andreasen, der startede sin trænerkarriere i netop Nibe for 40 år siden i 1979. Poul Erik Andreasen var træner for AaBs første danske mesterhold i 1995.

Af spillere for AaB’s hold kan nævnes Henrik Rasmussen (1995), Allan Gaarde (1999), Thomas Gaardsøe (1999), Thomas Augustinussen (2008, 2014), Kasper Risgaard (2008, 2014) og Rasmus Würtz (2014).

Stadionspeaker var Hans Peter Rytter. Han fulgte alle AaBs kampe for ANR over en lang årrække.

Før hovedkampen skulle folk fra lokale klubber på banen. Da receptionen var veloverstået med kage og koldt til ganen, spillede Nibe og Støvring/Aars oldboys en opvisningskamp foran de fremmødte tilskuere.