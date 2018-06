Se billederne: Airshow for fulde drøn

AALBORG: Udsigt til regn og lange bilkøer holdt ikke folk tilbage søndag for at se det danske flyvevåben vise sig frem både på jorden og i luften.

Et lavt skydække betød, at det blev nødvendigt at justere i opvisningerne. Skydækket tvang flyene til at flyve lavt, så publikum stadig kunne se dem. Det betød, at nogle manøvre måtte udgå.

Et af hovednumrene, en SU-27 Flanker fra det ukrainske flyvevåben blev ved middagstid helt taget af programmet, men kom så på i stedet klokken 15, fortæller kaptajn Morten Valentin Jensen, Flyvestation Aalborg.

- Vi nåede at klemme flyet ind til sidst, og det er vi superglade for, siger Morten Valentin Jensen.

