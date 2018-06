Se billederne: Allan Kuhns første arbejdsdag

FODBOLD: Allan Kuhn havde mandag første arbejdsdag som cheftræner i superligaklubben Hobro IK. Dermed tog han hul på præcis 25 dages forberedelse frem mod sæsonpremieren på udebane mod Vejle 13. juli.

- Det første indtryk er meget positivt. Spillerne er seriøse og vil virkelig det her, men de har det også sjovt sammen. Det er vigtigt for mig at veksle mellem de to ting, siger Allan Kuhn.

Der var en del nye ansigter på træningsbanen mandag. Julian Kristoffersen (Djurgården) og Alexander Molberg (Cagliari /OB) er kommet til på faste kontrakter, men derudover prøvetræner fire spillere med Hobro resten af ugen.

Det mest kendte ansigt er angriberen Rolf Toft, der tidligere har spillet for AaB, men som senest har spillet for Nørresundby FB i Jyllandsserien. Her blev det i foråret til 23 mål i 11 kampe.

Derudover træner Oliver Hansen fra Greve, Alpha Yallow fra Gambia og den amerikanske målmand Shane Lanson med i Hobro.