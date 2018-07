Se billederne: Der er træk i harmonikasserne i Bindslev

BINDSLEV: Deltagerne i det store harmonikatræf i Bindslev har hele ugen varmet op til det officielle program. Det starter i eftermiddag, men siden i søndags har det summet af liv på campingpladsen ved idrætsanlægget bag Tannisbugthallen, hvor NORDJYSKE Bussen i går bød på kaffe og kage og ikke mindst en snak.

Musikalsk skulle man ikke bevæge sig meget rundt på pladsen for at høre folk spille sammen eller øve sig hver for sig på harmonikaerne, ligesom man kunne opleve den helt specielle lyd af en duo på harmonika og tændstikæske.

For deltagerne i det store harmonikatræf i Bindslev handler det både om musik og fællesskab, inspiration og sommerferie. Og selvom gennemsnitsalderen stiger, så er harmonikmusik meget mere end sømandsviser på en havneknejpe - det kræver ganske stor fingerfærdighed at mestre både knapper, tangenter og bælg.