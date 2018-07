Se billederne: Festdag for Svinkløv Badehotel

SVINKLØV: Fremtiden ser omsider igen lys ud for Svinkløv Badehotel, der gik op i flammer i forbindelse med en voldsom brand 26. september 2016.

I hvert fald er der hos Fonden Svinkløv Badehotel, som er bygherre på projektet, lutter positive miner at spore efter rejsegildet torsdag eftermiddag.

Byggeriet var ellers lidt forsinket på grund af frost i vintermånederne - men det lune vejr gennem de seneste måneder har været guf for projektet.

- Havde vi haft en sommer, ligesom den vi havde i 2017, så var vi blevet pressede på tiden. Men solen har smilet til os, lyder det fra Steen Royberg, der i samme ombæring sender en tak til de håndværkere, der har arbejdet på projektet.

- Vi er meget glade for de lokale håndværkere. Vi kan godt mærke, at vi er i Nordjylland, hvor folk virkelig rykker sammen, når der er et projekt, som det her.

- Alt i alt så er det sådan, at vi holder tidsplanen, og vi holder også på pengene. Vi var lidt pressede på økonomien i starten, men det ser fint ud nu, fastslår Steen Royberg.

Åbningsdag udmeldes snart

Fonden meldte allerede sidste år ud, at man forventer at genåbne badehotellet i tidsrummet mellem påske og pinse i 2019 - og snart kan man blive endnu mere konkret på den dato.

- Efter vores bestyrelsesmøde her i august vil vi komme til at melde en åbningsdag ud, lover Steen Royberg