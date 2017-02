LOS ANGELES: Sangerinden Adele blev med fem statuetter den helt store vinder ved årets Grammy Awards, der løb af stablen natten til mandag dansk tid.

Således slog hun selveste popdronningen Beyoncé i de tre største kategorier med sit album "25" og gentog dermed succesen fra 2012.

Her vandt den britiske sangerinde ligeledes prisen for årets album, årets sang og årets udgivelse.

I år vandt hun desuden i kategorierne årets popalbum og årets popoptræden.

Adele brugte sin sidste takketale på at ære Beyoncé og hendes album "Lemonade", der også var nomineret.

- Jeg forguder dig. Du rører min sjæl hver eneste dag. Jeg elsker dig og ville ønske, du var min mor, sagde Adele til en højgravid Beyoncé i Staples Center i Los Angeles.

En ommer

Men det var ikke alt, der forløb gnidningsfrit for Adele under det store show.

Således havde hun problemer med at finde melodien under sin liveoptræden og måtte bede bandet om at starte forfra under sin hyldest til den afdøde britiske sanger George Michael.

Med opbakning fra publikum lykkedes det hende dog i andet forsøg at få gennemført sin egen version af George Michaels "Fastlove" på smuk vis.

Det danske band Lukas Graham, der ligesom blandt andre Adele, Bruno Mars, og Beyoncé optrådte under selve showet, måtte til gengæld gå tomhændet hjem.

Bandet var nomineret i kategorierne årets bedste udgivelse, årets sang og bedste gruppeoptræden, men måtte se sig slået af henholdsvis Adele og den amerikanske duo Twenty One Pilots.

/ritzau/