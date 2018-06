Se billederne: Havnø Mølle inviterede indenfor

HAVNØ: Søndag var der national mølledag. Det fejrede 94 danske møller over hele landet ved at holde åbent for publikum.

På Havnø Mølle ved Hadsund kunne de besøgende komme helt tæt op på kværnloftet, ligesom de kunne tage en tur med hestevognen og opleve, hvordan det var, da man i gamle dage kørte korn til mølle.

Under en flot formiddagssol var der for vindstille til at sætte gang i vinger og kværn. Men der blev malet mel med håndkraft og bagt pandekager over bål af ægte møllemel.

Det er 23. gang at Havnø Mølle slår dørene op på den nationale mølledag, og frivillige fra Havnø Mølles venner stod klar til at fortælle gæsterne om møllens historie og komplicerede trækonstruktioner.

Havnø Mølle blev opført i 1842 og er Nordjyllands ældste aktive vindmølle.