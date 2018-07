Se billederne: Hestevæddeløb i høj solskin

ASAA: Høj solskin prægede hestevæddeløbet i Asaa, og trods konkurrence med stranden, var der omkring 3.000, der overværede de 12 løb.

Det var 91. gang, der blev holdt væddeløb i Asaa, der sammen med Pandrup er de eneste steder uden for de autoriserede baner, må arrangere hestevæddeløb med totalisatorspil.

Det fine vejr betød, at mange havde medbragt telte og parasoller, for at finde skygge for den bagende sol.

Ifølge formand for væddeløbet, Leo Nymann, er der mange trofaste tilskuere, der kommer år efter år for at opleve den hyggelige stemning i skoven.

Det fine sommervejr trak mange til væddeløb trods konkurrence med stranden. Foto: Michael Koch

Banen var lidt støvet på grund af varmen, men det gav ikke væsentlige gener for kørere og ryttere. Græsset var også noget svedet, men det synes rytterne bedre om, end hvis græsset er glatt i forbindelse med regn.

Der var god omsætning i totalisatoren, og arrangørerne håber at nå tæt på en omsætning på 200.000 kr.

Formand for fritids- og kulturudvalget i Brønderslev Kommune, Margit Chemnitz (V), åbnede løbet, hvor hun roste det sammenhold, der er i Asaa, og priste de mange frivillige, der stiller op, når der er aktiviteter.

- Det er helt fantastisk det borgerne i Asaa formår. - Det er noget, vi sætter pris på fra kommunal side, sagde hun.

Væddeløbet havde en 25-års jubilar. Det er Marianne Mechlenburg fra Geraa.

- Jeg deltog for første gang i et ponyløb, da en veninde lokkede mig med, og siden har jeg stillet op hvert år. De seneste år i travløb.

I Asaa deltager hun i montéløb (ridetravløb). Hun stillede op med Unette, ejet af Arne Bentsen, en syvårig hoppe.

Så skal der rides sejrsrunde. Foto: Michael Koch

I det daglige er Marianne Mechlenburg handicaphjælper, men kører ligeledes med travheste hos Søren Nielsen i Geraa., ligesom hun hjemme har flere travheste.

Marianne Mechlenburg stiller op på flere baner, og i tre år har hun deltaget i danmarksmesterskaberne. For to år siden blev det til en andenplads.

Også en danmarksmester var der med. Det er 14-årige Rasmus Enghaven Jensen fra Dronninglund, der blev nummer to i et ponytravløb/monté.

Han er tidligere på året udpeget til Årets Travprofil og årets Montéprofil.