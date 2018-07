Se billederne: Nu skal der ryddes op i Nibe

NIBE: Søndag var der ikke så meget at tage fejl af, hvis man bevægede sig rundt i og omkring Skalskoven; Nibe Festival var definitivt slut.

Tilbage var derfor kun oprydningen - men den er til gengæld en stor opgave. Det er nemlig ikke uden efterladenskaber, når op mod 30.000 mennesker fester på samme sted.

- Ja, det ser uoverskueligt ud, lød det med smil fra festivalleder Peter Møller Madsen.

- Men det ser ud, som det plejer at gøre.

På campingarealerne var masser af telte, liggeunderlag, soveposer og festivalstole efterladt.

- Det er sådan, som tingene er nu, at man går fra sit telt. Det har ikke den samme værdi, som et telt havde for ganske få år siden, fastslår Peter Møller Madsen.

Campingarealerne vil formentlig være ryddet allerede mandag morgen - men inde i skoven varer det lidt længere. Og det på trods af at nedtagningen startede så snart den sidste koncert var slut natten mellem lørdag og søndag.

Temperaturerne var ikke det eneste tropeagtige på festivalen. Foto: Jesper Thomasen

- Vi har enormt meget manpower i skoven i dag (søndag, red.) og de kommende dage, og så trapper vi ligesom ned mandskabsmæssigt sådan hen ad vejen. Men vi skulle gerne være ude af skoven i løbet af to-tre uger, siger Peter Møller Madsen, der i øvrigt også fortæller, at søndagen bød på en status i festivalens ledergruppe.

- Folk er glade og tilfredse og trætte - meget trætte. Men at sende de her folk på en velfortjent sommerferie, nu her hvor de alle sammen sidder og er tilfredse med det, de har gjort, det er meget rørende, lyder det fra Peter Møller Madsen, der derfor sender en stor tak til de cirka 4500 frivillige.

Det økonomiske resultat for Nibe Festival foreligger først senere på året.

Masser af telte var efterladt. Foto: Jesper Thomasen