Se billederne: Over 3000 til Åhh Abe i Løgstør trods øsregn

Åhh Abe-festivalen på Løgstør Havn lørdag lagde fint ud i tørvejr og sluttede i øsregn.

- Det var rigtigt Åhh Abe-vejr, for sådan har det været alle fire år, vi har holdt arrangementet!

Theresa Berg Andersen, som er initiativtager til festivalen sammen med Mette Kjær, klager ikke.

Det belærte en 10-årig lokal landmandssøn på pladsen hende snusfornuftigt om, at hun ikke skulle.

- Tænk på, at der er krise! sagde drengen med tanke på den langvarige tørke.

Årets Åhh Abe-kunstnere - Onkel Reje, Mek Pek, Show 4 Kids, Albert Dyrelund og Hip som Hap - ramte åbenbart plet i det vesthimmerlandske.

- Vi er langt over sidste års besøgstal, som var på omkring 3000, så det er rigtig positivt, siger Theresa Berg Andersen.

De store børn stod i kø for at få et glimt af youtuberen Albert Dyrelund, før han skulle på scenen.

Bagefter tog de selfies med ham i lange baner.

Undervejs blev der udsolgt af slush-ice, popcorn, baconchips og slik, og arrangørerne måtte til købmanden fire gange efter friske forsyninger.

- Mette og jeg har ligget vandret, beretter Theresa Berg.

Både før, under og efter festivalen fik de hjælp af frivillige, blandt andet en flok håndbolddrenge fra Salling SBV, som hjalp med at rydde op.

Åhh Abe-festivalen i Løgstør er nu vokset sig så stor, at initiativtagerne overvejer, om de skal finde et alternativ til havnen i Løgstør og holde flyttedag.

- Vi kunne godt bruge en større scene og en større plads. Dyrskuepladsen i Løgstør kunne være interessant, siger Theresa Berg Andersen om overvejelserne.