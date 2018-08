Se billederne: rejsegilde på Hobro Friplejehjem

HOBRO: Tirsdag var flaget og kransen hejst til rejsegilde på det ny Hobro Friplejehjem ved Kirketerp i Hobro Nord. Mens der blev langet hotdogs over disken i pølsevognen, kunne naboer, borgere, politikere og andre interesserede kaste et nysgerrigt blik på konturerne og gå en tur rundt mellem de færdige mure. Byggeriet har været i gang siden november sidste år. Et regnfuldt efterår, en lang vinter og mangel på håndværkere har forsinket arbejdet, Friplejehjemmets bestyrelse regner med at kunne slå dørene op 1. februar. Hjemmet kommer til at indeholde 24 plejeboliger, fællesarealer med opholdsrum, køkken og cafeteria. Udenfor skal det omkranses af en stor sansehave og en økologisk nyttehave med dyrehold.

Inden længe åbner bestyrelsen op for en venteliste. Borgere fra hele landet kan skrive sig op, hvis de er visiteret til plejehjem af deres hjemkommune.

Friplejehjemmet beløber sig til i alt 47 millioner kroner og bliver det første af sin slags i Mariagerfjord Kommune.