Se billederne: Voergaard i ægte middelalderklæder

VOERGAARD: Hvordan gik børnene egentlig klædt i Vendsyssel i 1533? Og hvad fik man at spise og drikke? De og mange andre spørgsmål får man svar på, hvis man i disse dage besøger Middelalderdagene på Voergaard Slot, hvor flere 100 frivillige er med til at levendegøre historien på Stygge Krumpens tid.

Og de frivillige lægger et sort arbejde i at genskabe et så autentisk tidsbillede som muligt, samtidig med at de formidler middelalderens skikke, lege og aktiviteter for de besøgende.

Onsdag besøgte NORDJYSKEs bus Middelalderdagene, og fik et indblik i middelalderstemningen.