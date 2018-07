FODBOLD: Vendsyssel FF er tophold i Superligaen her, hvor der er spillet to kampe i anden spillerunde - og d er er i hvert fald sikre på at have samme pointantal som nummer et, når hele runden er færdigspillet.

Lørdag blev det til en sejr på 3-2 ude over et andet oprykkerhold, Esbjerg fB, og holdet har altså maksimumpoint efter de to første kampe.

Herunder kan det se højdepunkterne fra det, der både blev en chancerig og målrig kamp.