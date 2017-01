AALBORG: Det var en ydmyg, men beæret Majestæt, der lørdag aften modtog NORDJYSKE Mediers jubilæumspris i forbindelse med jubilæumsforestillingen i Musikkens Hus i Aalborg lørdag.

Prisen uddeles i forbindelse med NORDJYSKEs 250 års jubilæum, og ved overrækkelsen lagde Hendes Majestæt Dronningen ikke skjul på, at det var en speciel oplevelse at modtage prisen.

- Først og fremmest vil jeg gerne bede folk sætte sig ned, indledte Dronningen til stor morskab for de fremmødte.

- Jeg er ganske overvældet og meget rørt. Det er noget ganske særligt sådan at blive udpeget til at modtage en pris - og så endda af medierne. Det er nok de sidste, man havde forestillet sig, lød det blandt andet fra Dronningen, som også benyttede lejligheden til at lykønske NORDJYSKE Medier.

- Det er virkelig imponerende og morsomt, at det kan lykkes at føre en medievirksomhed videre igennem så mange år.

Pressefotograferne Lars Pauli og Torben Hansen har taget disse fotos fra jubilæumsfestlighederne i Musikkens Hus (se øverst).