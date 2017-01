USA: - Tillykke hr. præsident. Med disse ord erklærer chefen for den amerikanske højesteret, John Roberts, Donald Trump som USA’s 45. præsident.

Og Trump ryger ud af starthullet med det samme, da han umiddelbart efter holder sin tiltrædelsestale.

Her gør han det klart, at hvad han havde sagt under valgkampen, det vil også blive hans politik som præsident.

- De glemte folk i dette land vil ikke længere blive glemt, siger han.

Kort forinden har højesteretsdommer Clarence Thomas taget Mike Pence i ed som vicepræsident.

Det sker ved en ceremoni foran Kongressen i Washington, der har samlet flere hundredtusinder mennesker.

Dermed har Donald Trump officielt overtaget embedet som præsident fra Barack Obama, der har kaldt Det Hvide Hus sit hjem de seneste otte år.

I sin tale gentager Donald Trump et løfte, han har afgivet flere gange i løbet af sin valgkamp. Det skal handle om alle amerikanerne fra nu af - ikke politikerne i Washington.

- De glemte mænd og kvinder vil ikke længere være glemt. Alle lytter til jer nu. I er kommet frem med en historisk bevægelse, og dette er et historisk øjeblik, siger Trump i sin tiltrædelsestale.

- Dagens ceremoni betyder noget særligt. I dag er det ikke kun magt, der overdrages fra en regering til en anden - eller fra et parti til et andet. Vi giver magt fra Washington tilbage til jer, folket.

Han siger, at middelklassen i USA er blevet rippet, og at rigdommen er blevet fordelt ud over den øvrige verden. Amerikanske arbejdspladser er gået tabt, og amerikanske fabrikker er lukket, så andre lande kunne berige sig.

- Dette blodbad stopper lige her og nu, bedyrer han.

Republikaneren Donald Trump vandt i november præsidentvalget.

- Alt for længe har en lille gruppe mennesker i hovedstaden nydt godt af fordelene. Befolkningen har betalt prisen. Deres sejre har ikke været jeres sejre. Deres triumfer har ikke været jeres.

- Det ændrer sig nu. Dette øjeblik er jeres. Det tilhører jer. Det er jeres dag, jeres fejring. USA er jeres land, siger Trump.

/ritzau/