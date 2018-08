Se fotos: 300 krydsede Limfjorden

AALBORG: Der skulle trækkes godt til, da knap 300 svømmere lørdag tog livtag med Limfjorden ved den traditionsrige Limfjordskrydseren.

Turen over fjorden foregik i nogen vind, og det var trætte svømmere, der kunne gå i mål ved Nørresundby Lystbådehavn.

20-25 deltagere måtte have hjælp af en båd til at komme i land, da strømmen blev for stærk.

- Man må virkelig sige, at fjorden viste sin styrke, siger Lars Dam Møller fra Svømmeland Nørresundby, en af arrangørerne bag Limfjordskrydseren.

