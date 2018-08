AALBORG: Et af lørdagens mange arrangementer i Aalborg var "Lopper i Karolinelund".

Her kunne man findes masser at tillokkende tilbud til priser, der var til at forstå.

Det foregik over pavillonen i Karolinelund, og mange var mødt frem i håb om at gøre en god handel.

Se pressefotograf Lars Pauli fotos her.