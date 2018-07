FODBOLD: AaB er tophold i Superligaen, efter holdet fredag aften hentede den anden sejr i lige så mange kampe ved hjemme at besejre de forsvarende mestre fra FC Midtjylland med 2-1 efter et sent sejrsmål fra angriberen Jannik Pohl.

Herunder kan du se højdepunkter fra det, der udviklede sig til at blive en ekstremt intens og dramatisk kamp - med nogle fæle kiksere fra begge keepere.