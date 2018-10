FODBOLD: AGF og AaB delte i porten, da de to mandskaber søndag aften tørnede sammen i Aarhus, men det var hjemmeholdet, der kunne være mest tilfreds med det ene point.

På trods af, at AaB i første halvleg blev reduceret til 10 mand, så pressede nordjyderne på og kom to gange tilbage fra at være bagud.

Se højdepunkterne fra det dramatiske opgør her: