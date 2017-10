Den Danske Spiseguides stjerner til nordjyske restauranter

Det betyder klassifikationerne

Kniv & Gaffel gives for et interessant køkken med god pris/kvalitetsrelation.

En stjerne tildeles restauranter, der serverer mad og drikke i et niveau, der er over dansk gennemsnitsniveau i sin kategori.

To stjerner tildeles restauranter, der tilbyder en sæsonsikker, udfordrende og spændende spiseoplevelse med personlig og kyndig betjening og med god vejledning m.h.t. drikkevarer.

Tre stjerner tildeles restauranter, hvor der altid er sikkerhed for at menuer, betjening og vin & drikke sortiment er på dansk topniveau.

SOL tildeles restauranter, der fremstår målrettet/fokuseret på at komme i betragtning til EEE – kategorien. For at komme i betragtning skal alle parametre inden for restaurantoplevelser have høj prioritet: Maden, innovation og smag, menuerne, (den røde tråd), vin og drikke sortimenter, udvalg, tema og servicering, betjening af gæster ”overall”, atmosfære, bordkomfort, bestik/glas m.m., temperatur, lysforhold, akustik, musik, atmosfære.

EUROPA EXCLUSIV ELITE (EEE) Her vil meget få restauranter blive placeret. Kriteriet er, at de udvalgte restauranter er direkte sammenlignelige i kvalitet/udførelse/servicering som på europæisk ***Michelin.