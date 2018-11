FODBOLD: AaB dominerende længe men måtte nøjes med et bittert 1-1-resultat i søndagens udekamp mod FC Nordsjælland i Superligaen.

Et selvmål bragte AaB-foran i første halvleg, mens en frisparksscoring fra FCN et kvarter før tid sørgede for pointdeling.

