NORDJYLLAND: Når nordjyderne skal købe ny bolig, så har de deres helt foretrukne vej, hvis man ser på hvilke overvågninger om nye boliger til salg, som nordjyderne har lavet på boligsitet boliga.dk.

En opgørelse herfra viser, at nordjyderne tilsyneladende helst vil holde med nye boliger, der kommer til salg, på Bundgårdsvej i Hasseris.

Det er den vej, nordjyderne har oprettet flest overvågninger på.

Herefter følger Haverslevvej i Støvring, så Skjærbakken i Thisted og derefter på en fjerdeplads en måske forventet topvej - nemlig Hasserisvej i Aalborg.

Her er det dog meget sandsynligt, at den megen trafik på vejen trækker ned i forhold til, at den bliver nordjydernes foretrukne vej for køb af bolig.

Boligsitet tager i opgørelsen ikke hensyn til de kriterier, folk anvender for at oprette en overvågning, nemlig om der er tale om et lukket vænge i forstæderne, en trafikeret allé i storbyen eller et travlt handelsstrøg i bymidten.

Den mest populære vej for hele landet finder man i København, viser opgørelsen fra Boliga.

Her har Østerbrogade fået flest potentielle købere til at oprette en overvågning, så de får besked, når der kommer en ny lejlighed til salg på bydelens hovedstrøg.

I Lyngby nord for København ligger den næstmest-overvågede vej. Den hedder Caroline Amalie Vej og slænger sig nær grønne områder som Frilandsmuseet og Sorgenfri Slotspark.

Top fem i Nordjylland

1. Bundgårdsvej, Aalborg

2. Haverslevvej, Støvring

3. Skjærbakken, Thisted

4. Hasserisvej, Aalborg

5. Ved Stranden, Hjørring

Se de mest populære veje i Nordjylland