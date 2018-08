Se tallene: Så mange naturbrande har der været i din kommune

NORDJYLLAND: Den lange periode med høj varme, masser af sol og næsten ingen regn har gjort naturen knastør, og det har ført til langt flere naturbrande end tidligere.

Alene i juli måned var der 160 naturbrande i Nordjylland, næsten ni gange så mange som gennemsnittet i juli de seneste fem år, oplyser Beredskabsstyrelsen.

I perioden fra 2013 til og med 2017 var der i gennemsnit 18 naturbrande i Nordjylland i juli måned.

Også på landsplan er antallet af naturbrande vokset kraftigt. I juli var der hele 1364 af den type brande i Danmark - langt højere end gennemsnittet på 592 brande i juli i årene 2013 til og med 2017.

Og selv om vi har fået lidt regn, er naturen fortsat knastør. Derfor er der stadig afbrændingsforbud i landets kommuner.

- Jeg har været over 30 år i Beredskabsstyrelsen og har aldrig set noget lignende. Vegetationen er simpelthen blevet så tør, at der kun skal en meget lille gnist til at antænde en brand. Normalt ser man ikke en cigaret tænde en brand i græs, men det gør vi nu, siger forebyggelsesekspert hos Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

Han har disse råd til at undgå naturbrande:

- Overhold det lokale afbrændingsforbud.

- Smid ikke tændstikker, cigaretter eller lignende i naturen.

- Undlad at parkere bilen i højt græs - katalysatoren er brandvarm efter kørsel og kan antænde græsset.

Herunder kan du se, hvor mange naturbrande, der har været i de 11 nordjyske kommuner.