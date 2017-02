LÆSØ: Under udvidelsen af havnen i Frederikshavn dukkede et kæmpe anti-ubådsprojektil op.

Lørdag blev det så detoneret i havet sydvest for Læsø. Det oplyser Søværnet via sin Facebook-side.

Ifølge Søværnet indeholdt projektilet 300 kilo sprængstof. Det var blevet kastet fra et engelsk fly under Anden Verdenskrig. Søværnet oplyser, at England smed cirka 10.000 af denne type anti-ubådsprojektiler under krigen.

Patruljeskibet Freja hjalp Søværnets Minørtjeneste med transport og sprængning af projektilet, og det forløb helt efter planen.

Se Søværnets video fra sprængningen her