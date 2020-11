Se video: Korsang i solopgangen på stranden ved Øster Hurup

2020 har på mange måder været et udfordrende år - ikke mindst for landets korsangere.

I Mariagerfjord Korskole førte forårets nedlukning til aflysning af den fysiske undervisning og alle koncerter, og det blev hurtigt klart, at der måtte findes nye måder at værne om sangen, sammenholdet og fællesskabet på.

Sangen ”I Am Light” har i den forbindelse været et fælles omdrejningspunkt for alle korskolens elitekor, store som små.

Videoen til sangen blev optaget å en smuk og solrig sensommerdag på forskellige lokationer i Mariagerfjord Kommune, og både sang og video kan nu bl. a. opleves på Mariagerfjord Pigekors Facebook-side eller på YouTube.com

Indstuderingen af sangen fandt sted online, indspilningen er foregået i små hold med alle corona-restriktioner overholdt i forhold til afspritning, afstand og udluftning, og hele projektet blev afsluttet med en videodag, der for såvel børn som forældre startede meget tidligt i Øster Hurup.

Selve sangen ”I Am Light” handler om, at hvert individ er en stjerne i sig selv, og at ingen skal defineres ud fra religion, social arv eller etnisk herkomst.

- Med dette videoprojekt trodser vi janteloven og sætter fokus på, at vi gennem musikken og fælleskabet kan skabe noget, der er større end os selv.

- Børnene får en oplevelse for livet, som giver dem selvværd og troen på, at de er et meningsfuldt og ligeværdigt væsen i både korfamilien, men også i verden.

- Og ”I Am Light”-videoen er således for mig en måde at give børnene en mulighed for at skabe kunstneriske værdi - til gavn for både sig selv og andre, forklarer kunstnerisk leder af korskolen, Christian Fris-Ronsfeld.

At der ikke bare er tale om tomme ord bekræftes til fulde af bl.a. korelev Katrine Kruse.

- Når man i videoen ser alle de smilende ansigter og forskelligheder, skinner det virkelig igennem, hvor meget glæde der er i korskolen, og hvor meget man kan gøre med sang og kor.

- Det giver en følelse, der ikke er til at sætte ord på. Jeg er mega stolt og rørt, siger hun.

To af de andre medvirkende korsangere, Emma Veggerby og Nanna Rod-Kirk, fremhæver især den flotte kulisse, som fjordkommunen udgør i videoen.

- Det er så smukt, at det er filmet på steder, som man kender, og det gør én stolt af det sted, man kommer fra, og det kor man er en del af.

- Man føler, man har et sted at høre til, og det bliver lige pludselig til en meget større enhed, end hvad man egentlig havde regnet med, konstaterer de.

Udover stranden ved Øster Hurup vil den opmærksomme seer/lytter bl. a. kunne genkende Hohøj og Fyrkat som et par af de lokationer, der optræder i ”I am light”-videoen.

Sangerne i videoen kommer fra Mariagerfjord Pigekor, Mariagerfjord Drengekor, Mariagerfjord Juniorkor, Mariagerfjord Juniordrengekor, Mariagerfjord Spirekor og Mariagerfjord Minispirekor.

Musik og tekst er skrevet af India Arie.

Tine Fris-Ronsfeld har arrangeret. Christian Fris-Ronsfeld og Maj-Lis Hoffer Henriksen dirigerer, og som musikere medvirker Johannes Aaen Jensen & Lucas Illanes på guitar, Rasmus Boje-Nielsen på bas og Johannes Aaen Jensen på trommer.