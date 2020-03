Se videoen: Isbjørneungerne møder verden

AALBORG:Er du vild med små, nuttede dyrebørn? Så kan du godt begynde at glæde dig - for efter tre måneder har de to nuttede isbjørneunger og deres mor Malik forladt fødehulen i zoo og er ude i anlægget.

- Vi har ladet Malik vurdere, hvornår ungerne var klar til at komme ud. Når hun hamrer på lågen svarer det til, at hun i naturen begynder at grave sig ud af snehulen, forklarer Frank Thomsen, dyrepasser i Aalborg Zoo.

Malik har været i fødehulen sammen med ungerne siden de blev født den 4. december sidste år. Fra en fødselsvægt på kun omkring 500 gram er ungerne nu vokset til 10-15 kilo, og de er blevet så mobile og sikre på benene, at Malik altså vurderede, at det nu var tid at tage dem med udenfor hulen.

Tidligere i dag, onsdag, bankede isbjørnemor på døren - nu ville hun gerne ud. Foto: Aalborg Zoo

På vand og fedt i tre måneder

I fødehulen har ungerne levet af moderens fede mælk. Isbjørnenes mælk har en fedtprocent på cirka 30, så ungerne får hurtigt godt med sul på kroppen. Ungerne vil blive sammen med Malik til de er omkring 2,5 år. De vil fortsat die hos hende i det meste af perioden, men om nogen tid vil de langsomt begynde at æde fast føde.

Malik har til gengæld været på en meget sparsom diæt i de sidste tre måneder. I naturen æder moderen intet i al den tid hun ligger i hulen med ungerne, men i Zoo har man mulighed for at give hende en smule foder. Dyrepasserne har hele tiden sørget for at hun har haft frisk vand i hulen, og hun har også fået svinefedt, for at undgå at hun taber sig for meget.

- Malik havde ikke den helt optimale vægt inden fødslen, så vi har løbende fodret hende med svinefedt. Det er en god energikilde, der er hurtig at optage i kroppen og ikke giver meget afføring, siger Frank Thomsen.

Oprindelig var ungerne trillinger - men kun de to er overlevet. Foto: Aalborg Zoo

Tre blev til to

Malik fødte tre unger i alt, men den ene døde efter et par dage. Når isbjørneungerne bliver født har de en lille energireserve så de kan søge moderen patter og begynde at die. Men får de ikke tilstrækkeligt med næring de første to-tre dage overlever de ikke. Det er nomalt at isbjørne føder en til tre unger, men det er sjældent at alle overlever.

I 2016 fødte Malik ligeledes tre unger, også her var det kun de to der overlevede. De to store unger er stadig i Aalborg Zoo, men da de indgår i det fælles europæiske avlsarbejde flytter de meget snart til en zoologisk have i Belgien.