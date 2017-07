Seat bygger fortsat i højden

Den er lillebror til Seat Ateca samt koncernfætter Skoda Karoq og kan se op til endnu større fætre som VW Tiguan og Skoda Kodiaq.

Vi taler om den nye Seat Arona, der bygger på samme MQB A0-platform som den netop lancerede Seat Ibiza, men som helt i tidens ånd er gået i højden. Det giver nemlig en række nye muligheder, som Seats teknikere og designere forklarer i materialet ved præsentationen.

Arona er med sine 4,14 meter godt otte cm længere end Ibiza, den største forskel ligger dog altså i højden, hvor den nye crossover er hævet godt 10 cm.

Det giver ikke alene mere hovedhøjde for og bag, men også et større bagagerum, som her er på 400 liter.

Samtidig byder den på bedre udsyn og indstigning.

Det er hjulpet på vej af en forrude, som er mere lodret end på Ibiza, samt højere fjedre.

En bedre forretning

En vigtig pointe er også, at de høje biler er en bedre forretning for bilfabrikkerne, da det ikke er meget dyrere at producere end de almindelige modeller. Men de kan sælges til en højere pris, da de fremstår mere eksklusive, og kunderne her er villige til at ofre mere på udstyr og styling.

Fuld sikkerhedspakke

Arona giver mulighed for en mængde udstyr, der bl.a. omfatter fuld sikkerhedspakke med automatisk nødbremse og advarsel for krydsende trafik ved bakning, mens der også er mulighed for en otte tommer touch-skærm, der kan spille sammen med en bakkamera, nøglefri start og trådløs opladning af telefonen.

Modellen lanceres med de tre cylindrede 1,0 TSI-motorer på 95 hk og 115 hk som grundmotorer, mens en firecylindret 1,5 liters TSI-benzinmotor på 150 hk er næste trin.

Dieselprogrammet er på to 1,6 liters motorer på 95 hk og 115 hk.

Udstyrs-linjerne hedder Reference, Style FR og Xcellence.

Den sportslige FR model har bl.a. opsætning med fire køreprogrammer, nemlig Normal, Sport, Eco og Individual, mens undervognen kan sættes op i to indstillinger.

Modelviften udvides yderligere til næste år, når der kommer en storebror, som skal matche Skoda Kodiaq, mens VW barsler med en Golf, der matcher Seat Ateca inden for kort tid