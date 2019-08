Sejlerdrømme: Kast dig ud i livet på vandet

LYSTSEJLADS: Har Beha-familiens eventyr fået dig til at drømme om at sætte kurs mod fjerne kyster - men har du aldrig rørt roret på en båd?

Fortvivl ikke. Du kan sagtens kaste dig ud i livet på havet, selv om du ikke er vokset op i en maritim familie.

- Vi kan se, at sejlads er noget, der begynder at interessere rigtig mange, fortæller Flemming Ø. Pedersen, der er pressetalsmand for Dansk Sejlunion.

Du skal først og fremmest gøre op med dig selv, hvilken type sejler du vil være.

- Drømmen om at komme ud på de store have på en almindelig sejlbåd er kun én af mange muligheder, siger Flemming Ø. Pedersen.

Bidt af eventyr

Bliver du tændt af fart og adrenalin, er det måske en katamaran, du skal prøve kræfter med i stedet.

- Blandt nye sejlere er det oftest eventyret, hvor man kan realisere sig selv, mens man sejler mod solnedgangen, der trækker. Her har Mikkel Beha været med til at vise, at det godt kan lade sig gøre, siger Flemming Ø. Pedersen.

Jesper Henriksen, der er leder af sejlads på Skolerne i Oure, hvor de blandt andet udbyder et tre måneders kursus i langturssejlads, mærker også interessen hos både unge og ældre.

- Der er en tendens til, at man gerne vil noget mere unikt og samtidig søger fællesskabet. Det giver også en tilfredsstillelse at bruge sin krop til det håndværk, det er at sejle, fortæller han.

Men du skal være opmærksom på, at det helt store eventyr på havet ikke er noget, du kan kaste dig ud i fra den ene dag til den anden.

Først bør du tage duelighedsbevis - og derefter gerne flere kurser for eksempel til yachtskipper.

- Men som med et kørekort så er det derude, du får færdighederne. Og det tager bare noget tid at få erfaring nok til at krydse Atlanterhavet, siger Jesper Henriksen, der selv har 41 års erfaring med sejlads.

Hav respekt for havet

Start med korte ture, hvor du hele tiden kan se land - og bevæg dig så længere og længere væk.

Når du skal teste dig selv af, kan du tage til Det Sydfynske Øhav eller Skærgården i Sverige.

- Man skal have respekt for det åbne hav, men det er ikke der, det er farligst. Der handler det lidt sat på spidsen om at være god til at læse en vejrudsigt, siger Jesper Henriksen.

- Men kan man navigere rundt omkring holmene, så er man godt med, siger han.

Du skal også gøre op med dig selv, om du trives i det intense fællesskab, der er på en båd. For når du først er på åbent hav uden land i sigte, er der ikke nogen steder at flygte hen.

- Man er hele tiden afhængig af andre, så man er nødt til at have fællesskabet til at fungere.

Meld dig ind i en sejlklub eller lignende, og prøv kræfter med sejladsen i en periode, inden du investerer i din egen båd, råder han.

Vælg båd efter behov * Skal du investere i en båd, skal du vælge en, der har en størrelse, som passer til dit behov. * Er det den lille familie, der skal på tur rundt omkring i Danmark, er en mindre båd fin. * Skal du rejse over Atlanten eller Stillehavet med en lidt større flok, skal båden have ekstra plads - til proviant i store mængder, men også til at I hver især kan trække jer lidt fra fællesskabet. * Husk også at sætte tid og penge af til vedligehold af båden. Er båden i god stand, vil det typisk kun kræve en weekend i ny og næ, hvor du holder båden på land og arbejder på den. Kilde: leder af sejlads på Skolerne i Oure Jesper Henriksen Vis mere mindre expand_more expand_less

/ritzau fokus/