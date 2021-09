Thisted FC's sejrsstime fortsætter i Jyllandsserien: Ubesejret efter ni kampe

AALBORG:Det har været en suveræn sæson for Thisted FC i Jyllandsserien, der fortsat er ubesejret. Således kunne AaB heller ikke stille noget op mod de sprudlende thyboer, som fredag aften vandt 4-2.

- Jeg synes faktisk, at vi mødte en godt hold i dag. De var godt med hele kampen igennem, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Thisted FC fik ellers lidt af en chokstart. Efter fire minutter blev Thisted FC forsvaret lokket i en fælde, hvilket gjorde, at de afleverede bolden til en AaB angriber, der fik en friløber og scorede til 1-0.

Men Thisted FC holdt hovedet koldt, og knap fire minutter senere var der balance i regnskabet. Her kom Lukas Agesen til baglinjen, hvorfra han afleverede bolden skråt tilbage til Noah Iversen, som udlignede.

Og et minut senere kom gæsterne også foran. Her blev Magnus Andersen nedlagt i feltet, hvilket udløste et straffespark. Det sparkede han selv og scorede til 1-2.

Efter knap 20 minutter fik Thisted FC igen tilkendt et straffespark, fordi en AaB spiller havde hånd på bolden. Denne gang tog Noah Iversen sig af sparket, og han gjorde det til 1-3.

- I pausen snakkede vi om, at vi fik modvind i anden halvleg, så vi skulle være bedre på bolden. Det synes jeg, vi var de første 10 minutter, men så kom de igen med, siger Thorbjørn Larsen.

Med knap 20 minutter tilbage headede Jeppe Dalgaard et indlæg i kassen til 1-4. Herfra var Thisted FC i kontrol. Også selvom at AaB med fem minutter tilbage reducerede til 2-4.

- Vi har store forventninger til os selv, men kampen i dag var ikke vores bedste. Men vi er klar over, at det ikke kan være champagnefodbold hver gang, og nogle gange skal der arbejdssejre til, siger Thorbjørn Larsen.

Kampfakta:

Fodbold, Jyllandsserien

AaB

Thisted FC

Resultat: 2-4

Pausestilling: 1-3

Mål: 1-0 (4), 1-1 Noah Iversen (8), 1-2 Magnus Andersen (9), 1-3 Noah Iversen (22), 4-1 Jeppe Dalgaard (68) og 2-4 (85)