Seks ansøgere til ledig præstestilling

ØSTER HORNUM/VEGGERBY: Her ved fristens udløb har i alt seks personer søgt stillingen som ny sognepræst ved Øster Hornum og Veggerby kirker.

Det er et antal, som Annette Søegaard som nyvalgt formand for menighedsrådet i Øster Hornum er godt tilfreds med.

- Det synes jeg, vi kan være ok tilfredse med set i lyset af den generelle præstemangel på landsplan. I øvrigt er begge køn repræsenteret i ansøgerfeltet, påpeger hun.

Møde om køreplan

De to menighedsråd har nu aftalt et fælles møde med både provst ved Rebild Provsti Holger Lyngberg og biskop ved Aalborg Stift Henning Toft.

Onsdag aften vil de to menighedsråd sammen med provst og biskop planlægge en tidsmæssig køreplan for ansættelse af en ny præst med blandt andet prøveprædikener som en del af processen. Fællesmødet foregår i sognehuset i Øster Hornum. Foto: Bente Poder

- Det kommer til at foregå onsdag aften i sognehuset i Øster Hornum. Her skal vi i fællesskab have planlagt en tidsmæssig køreplan for ansættelse af en ny præst med blandt andet prøveprædikener som en del af processen. Oprindeligt havde vi i stillingsopslaget et håb om at kunne ansætte en ny sognepræst her 1. oktober, men nu skal vi nok være meget heldige, hvis det kan lade sig gøre allerede 1. november, erkender Annette Søegaard.

Præsteskifte efter godt to år

Siden 1. december 2020 har sognepræst i Støvring Hanne Eggers været konstitueret som sognepræst i Øster Hornum og Veggerby.

Det var en konsekvens af, at den tidligere sognepræst Kenneth Berg efter blot godt to år i forlængelse af valgforsamlingen 15. september 2020 i Øster Hornum uventet meddelte menighedsrådene, at han skiftede til et nyt job i Løkken storpastorrat. Han afløst i sin tid Ingeborg Sebbelin, der efter knap fire års ansættelse selv valgte at sige op i sommeren 2018.

Kenneth Bergs opsigelse medførte, at der fra flere sider i Øster Hornum blev udtrykt et ønske om en kandidatliste nummer to til menighedsrådsvalget, der ville udløse et krav om at sognebørnene skulle til stemmeurnerne i sognehuset 17. november.

Det skete som det eneste sogn i Himmerland og som kun et af fire ser i hele Nordjylland og 18 steder i alt på landsplan.

Indflydelse på valg af ny præst

Bag kandidatliste nummer to stod Karsten Hansen, tidligere selv medlem af menighedsrådet i Øster Hornum gennem to perioder.

Han påpegede som optakt til det direkte valg til nyt menighedsråd vigtigheden af at alle sognebørn ved valghandlingen får demokratisk indflydelse på, hvordan det nye menighedsråd skal sammensættes.

En af deres allerførste opgaver ville nemlig blive i fællesskab med menighedsrådet for Veggerby sogn at vælge den helt rigtige ny sognepræst, der fremover får bopæl i præsteboligen i Øster Hornum.