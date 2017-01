NORDJYSKE Plus

Vulkanen ligger 75 kilometer fra hovedstaden Guatemala City. Den er et yndet mål for lokale og udenlandske bjergbestigere.

Yderligere tre bjergbestigere blev reddet fra vulkanen, to af de tre blev derefter bragt til hospitalet.

Det lokale redningsfirma CONRED meddeler, at temperaturen faldt helt ned til seks minusgrader.

På deres vandring op ad vulkanen, der rejser sig 3945 meter over havet, blev de ramt af et pludseligt vejrskifte.

En større gruppe bjergbestigere blev i weekenden fanget på vulkanen Acatenango vest for Guatemalas hovedstad, skriver AFP.

GUATEMALA: Seks bjergbestigere er omkommet i Guatemala, da de forsøgte at bestige en vulkan.

Et pludseligt vejrskifte ramte vulkanen Acatenango. Det kostede ifølge lokale myndigheder seks personer livet.

