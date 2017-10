Seks kilometer lang kø ved grænsen

ESBJERG: Trafikken gik lørdag middag nærmest gået i stå på motorvejen ved den dansk-tyske grænse i nordgående retning.

Fra tysk politi er der meldinger om en cirka seks kilometer lang kø op mod Danmark, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Stilstanden skyldes ifølge vagtchef Mads Lervad Dammark hverken grænsekontrol eller trafikulykker.

- Så vidt vi er orienteret, er det ferietrafikken. Der er rigtig mange tyskere på vej til Danmark lige nu, siger vagtchefen.

For at lette presset er et ekstra motorvejsspor blevet åbent på den danske side af grænsen. Derfor opfordres bilister til at holde til højre, når de når grænsen.

- Og så anbefaler vi ellers folk at finde alternative ruter, hvis de ikke er i humør til at sidde i kø, siger Mads Lervad Dammark.

/ritzau/