ITALIEN: Seks mennesker er omkommet i et helikopterstyrt i et bjergområde i det centrale Italien.

Det oplyser italiensk politi ifølge AFP.

Helikopteren forulykkede i et område med tæt tåge. Den var sendt ud for at evakuere en skiløber, som var kommet til skade.

Helikopteren var ikke en del af det redningsarbejde, der foregår ved et hotel, som i sidste uge blev begravet i en massiv lavine.

Ulykken skete tæt ved Campo Felice, et skisportsområde, der ligger omkring 120 kilometer øst for Italiens hovedstad, Rom.

- Området, hvor den styrtede ned, er vanskeligt at komme til selv under gode forhold, og tæt tåge gør det endnu vanskeligere, siger en talsmand for italiensk politi.

/ritzau/AFP