ROM: Håbet var ved at svinde, men fredag rapporteres seks personer i live på et italiensk hotel, der onsdag blev ramt og begravet under en lavine.

De er ikke reddet ud, fortæller brandvæsnets talsmand på stedet.

- De er i live, og vi taler med dem, siger Luca Cari ifølge nyhedsbureauet Ansa.

Man fik kontakt med de overlevende omkring klokken 11 fredag, rapporterer tv-kanalen RAI. De skal befinde sig på et loftsrum eller i et pulterkammer. Helikoptere er tilkaldt, så de kan blive evakueret.

Redningshold har arbejdet under meget vanskelige forhold med massive mængder sne og frysende kulde.

Fem meter sne

De første redningsarbejdere blev fløjet til stedet i helikoptere og firet ned, da vejene var blokeret af sne. Der lå fem meter sne i området, og ambulancer kunne ikke nå frem.

Det firestjernede hotel Rigopiano blev begravet i sne, da en stor lavine efter flere store jordskælv i området blev udløst.

Der var omkring 30 personer på hotellet, da det blev begravet og flyttet 10 meter af sneskreddet i Abruzzo i det centrale Italien.

Mange rum i hotellet er fyldt fra gulv til loft med is, sne, murbrokker og inventar.

To personer, som var gået uden for hotellet før lavinen, er hidtil de eneste, som er bragt i sikkerhed.

/ritzau/