Seks oversete rejsemål, du vil elske

REJSER: I de senere år har lokalbefolkningerne i byer som Barcelona og Venedig sagt stop. De er trætte af selfiestænger, bæltetasker og af at føle, at deres hjem er forvandlet til én stor turistattraktion. Overturisme er en klokkeklar konsekvens af, at vi rejser som aldrig før, og selvom overturisme skaber beskæftigelse og velstand, så skader den også miljøet.

Dog er der en nem løsning på problemerne. For ikke alle veje fører til Rom, Barcelona eller Venedig, så hvorfor ikke prøve rejsedestinationer, som er langt mindre turistede, men som alligevel har masser at byde på? Ud over at få glæden ved at opdage en spændende, ny destination før masserne, kan du rejse med god samvittighed.

Et af de rejseselskaber, der sender rejsende afsted på mindre turistede rejser, er Intrepid Travel.

- Overturisme er blevet et reelt problem i mange af verdens smukkeste byer, og det påvirker både lokale og rejsende, så vi opmuntrer rejsende til at overveje alternativer og se ud over de typiske destinationer, siger James Thornton, der er administrerende direktør i Intrepid Travel.

For at kaste lys over, hvor problemerne er størst, har rejseselskabet udarbejdet et index, der sammenholder antallet af lokale med antallet af turister. For eksempel er der hele 1,9 millioner turister om året på Island og blot 334.000 permanente indbyggere.

Indexet udstiller ikke blot problemerne, men peger også frem mod en løsning. Det viser nemlig også destinationer, hvor andelen af turister er mindst i sammenligning med permanente indbyggere. I Papua New Guinea udgør antallet af turister pr. år kun 2,45 procent af den samlede befolkning.

Herunder er seks oversete destinationer, som er et besøg værd.

Djibouti. Ja, Djibouti er rent faktisk et land, som ligger i Nordøstafrika ved indsejlingen til Det Røde Hav. Rødehavets mange koralrev rummer et rigt dyreliv, hvor du kan støde på alt lige fra hvalhajer og delfiner til mindre dyr som barracudaer og rokker. Inden du booker billetten til Djibouti, skal du dog vide, at det er et af de varmeste og tørreste steder på kloden – så du skal kunne lide varmen.

Madagaskar. I det Indiske Ocean ligger Madagaskar isoleret med sit rige dyreliv og smukke natur. Inden for forholdsvis kort afstand kan man opleve varieret natur med grønne regnskove, tørre ørkener og smuk kysttrækning. Madagaskar er et naturparadis, hvor man både finder storslåede vandfald, vindunderlige sandstrande og de karakteristiske baobabtræer.

Moldova: Det giver ikke meget mening, at Moldova er et af de mindst besøgte lande i verden. Landet er med sin kvalitetsvin et godt alternativt til Toscana, og på restauranter kan man nemt finde højkvalitetsvin til under 70 kroner flasken. Den oversete nation i Østeuropa byder også på fascinerende klostre, som er hugget ind i klipper som en hule. Og når du nu er rejst til den del af Europa, bør du også besøge Moldovas udbryderprovins, Transnistrien, hvor man stadig fornemmer, hvordan livet var i Sovjetunionen.

Tatra Bjergene, Polen. At vandre gennem Tatra Bjergene er en smuk og storslået oplevelse, der sagtens kan konkurrere med Alperne. Kan du lide at vandre, cykle eller stå på ski, har du muligheden for det i et landskab, hvor sneen har påvirket den lokale historie. Efter en hård vandretur kan du restituere i en bjerglandsby med lokale, polske specialiteter.

Calabrien. I tåen af den Italienske støvle ligger et rejsemål, som af uransagelige grunde er overset. Naturen i området er imponerende med det uberørte hav, klipper og en nationalpark i regionens sydlige del. Selv om Calabrien er kendt for sine skønne sandstrande, er de langt fra ligeså overrendte som andre steder i Italien. I regionen finder man også små, autentiske landsbyer, der giver følelsen af det ægte Italien.

Bhutan. Dette kongedømme i Himalaya er en perfekt rejsedestination, hvis man kan lide trekking eller er nysgerrig på de buddhistiske pilgrimme. Landets regering fører en politik, der værner om Bhutan som et af verdens mest uberørte lande. Bhutan blev først åbnet for turisme i 1978, og landet har derfor bevaret sin autenticitet og de samfundsnormer, der har hersket, siden landet blev buddhistisk i det 8. århundrede.