Seks unge mænd på ulovlig køretur

AALBORG: Seks unge mænd var onsdag en tur i retten i Aalborg, tiltalt for en del forhold, der alle udsprang af, at en af dem havde "lånt" en bil fra det firma, hvor han arbejdede med at klargøre biler. Den af de seks, der fik den hårdeste straf, blev idømt tre måneders betinget fængsel plus en tillægsbøde for sin del af lovovertrædelserne. Straffen blev udmålt under hensyntagen til, at han var 17 år gammel, da det skete. Alt i alt blev han dømt for brugstyveri af en bil, at køre uden kørekort, køre i en bil der ikke var registreret eller forsikret samt - og det var den alvorligste del - at have begået vold mod og truet et vidne.

To af de andre blev idømt 14 dages betinget fængsel plus en tillægsbøde for at have stjålet bilen samt kørt uden kørekort. En blev idømt en bøde for at køre ude kørekort og endelig blev de sidste to frikendt for alle de forhold, de var tiltalt for.

Volden og truslen mod vidnet var en rent intern affære mellem to af de seks, idet den nu 18-årige, der blev dømt for forholdet, var kommet undervejs med, at en af de andre var blevet afhørt af politiet om sagen. Han opsøgte derfor den anden på skolen, hvor de gik, og greb fat i ham og skubbet ham, mens han råbte noget i stil med, at "du ikke skal sige noget til politiet".

Alle seks modtog dommene.